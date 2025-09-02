Допінг-скандал Бех-Романчук: спортсменка заявила про брехливу інформацію
- Марина Бех-Романчук отримала чотирирічну дискваліфікацію через провалений допінг-тест.
- Спортсменка планує дати інтерв'ю, але при цьому звинуватила деякі ЗМІ у неправдивій інформації про неї.
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук вимушено поставила кар'єру на паузу. Дівчина отримала хейт через гучний допінг-скандал.
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук потрапила у гучний скандал у серпні. Дівчина отримала тривалу дискваліфікацію, після чого пройшла через непрості випробування, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Марини.
Куди пропала Бех-Романчук?
Організація Athletics Integrity Unit відсторонила спортсменку на чотири роки від участі у всіх змаганнях. Причиною став провалений допінг-тест у грудні 2024 року.
Після цієї новини на Марину обрушилась порція критики через те, що спортсменка не пояснила фанатам деталі скандалу. Сама ж Бех-Романчук нарешті вийшла у свої соцмережі та різко відреагувала на такі коментарі.
Навіть якщо спортсмен мовчить, не забувайте, що в нього є команда, яка його захищає. Для захисту може бути важливим мовчання. Спортсмени – не юристи, тому вони роблять те, що допоможе у захисті. Тому критика тут недоречна й звинувачення також. Людина, яка була двічі госпіталізована до лікарні та між цим усім фізично не могла нікуди виходити з дому, не може в дивовижний спосіб дати якесь інтерв’ю,
– зазначила Бех-Романчук.
Марина пообіцяла поспілкуватися зі ЗМІ та вже анонсувала, що запис інтерв'ю запланований на 5 вересня. Втім спортсменка зазначила, що спілкуватиметься не зі спортивним ресурсом, адже вона розчарувалась в одному зі спортивних видань.
Вони не змогли якісно ознайомитись навіть із тією інформацією, що була в загальному доступі. Повірте, якби я була в нормальному стані, я б сказала свою думку щодо брехливої інформації про підвищений тестостерон. І про те, що я нібито відмовилась відкривати пробу Б. Хоча вона була відкрита за заявкою моєї команди та за мій власний кошт,
– поділилась думкою Марина.
Раніше повідомлялось, що Бех-Романчук пропонували визнати свою вину, щоб термін дискваліфікації скоротився на один рік. Втім українка відмовилась та не погодилась із баном.
Головне про допінг-скандал Бех-Романчук
- Марина Бех-Романчук спеціалізується у стрибках у довжину та потрійному стрибку.
- Вона є дворазовою переможницею Європейських ігор та тріумфаторкою чемпіонату світу з легкої атлетики
- Дівчина провалила допінг-тест від 7 грудня 2024 року.
- Термін бану становить чотири роки, починаючи з 15 травня 2025 року.
- В організмі легкоатлетки виявили тестостерон.
- Бех-Романчук заявила, що не згодна з рішенням організації, але поки ставить свою кар'єру на паузу.