Розкішна Бех-Романчук потішила фанатів пікантними фото у купальнику
- Марина Бех-Романчук опублікувала пікантні фото з відпочинку в інстаграмі.
- Легкоатлетка була учасницею Олімпіаді-2024, де не змогла виступити успішно через проблеми зі здоров'ям.
Марина Бех-Романчук не поспішає повертатись у спорт. Проте дівчина активно займається соціальними мережами та тішить шанувальників гарячим контентом.
Легкоатлетка опублікувала в інстаграмі нові фото з відпочинку. Спокусливий вигляд спортсменки підкорив серця чималої кількості шанувальників, пише 24 канал.
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Гаряча фотосесія
Марина Бех-Романчук опублікувала фотографії у чорно-білому стилі. Легкоатлетка постала перед камерою у стильному купальнику.
Чудово підібране вбрання підкреслює ідеальну фігуру спортсменки. Дівчина також похизувалась хорошими формами та отримала чимало компліментів на свою адресу у коментарях під публікацією.
Бех-Романчук на відпочинку / Фото з інстаграму легкоатлетки
Нагадаємо, що Марина Бех-Романчук була учасницею Олімпіаді-2024 в Парижі. Українська стрибунка у довжину невдало виступила на Іграх через проблеми зі здоров'ям.