Марина Бех-Романчук повертається до змагань вперше після Олімпіади-2024

Українська спортсменка нарешті перерве паузу у професійних виступах, яка затягнулась на 8 місяців. Бех-Романчук вже готується до нового етапу Діамантової ліги.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук взяла паузу у професійному спорті та не виступала на змаганнях більше ніж півроку. Втім, нарешті дівчина вирішила відновити свої виступи.

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Повернення Марини

Бех-Романчук офіційно повертається у змагальний сектор. Українка потрапила в заявку етапу Діамантової ліги у потрійному стрибку, який пройде у катарському місті Доха, повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Змагання у Катарі відбудуться в п'ятницю, 16 травня. Початок у секторі для потрійного стрибка – о 18:23 за київським часом. Загалом у секторі будуть змагатися 10 спортсменок, серед них будуть чемпіонка та віцечемпіонка Олімпіади-2024 Теа Лафон і Шаніка Рікетс.

Перші три спроби виконають усі десять учасниць, а до наступних раундів пройдуть топ-8. Після п'ятого стрибка у секторі залишиться лише трійка найкращих. Саме вони розіграють перемогу в останньому раунді.

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Пряма трансляція турніру пройде на каналі Суспільне Спорт, а також ютуб-каналі Суспільного. Нагадаємо, що минулого сезону Бех-Романчук провела один старт в рамках Діамантової ліги, ставши третьою в Монако.