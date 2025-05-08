Від "Залізної Леді" до "Мисливиці": рейтинг найгарячіших українських бійчинь ММА

Українські бійчині ММА продовжують проявляти себе на світовій арені та все більше здобувають гучні перемоги. Тим самим дівчата популяризують цей вид спорту.

Однак, окрім сили, вони також демонструють ніжність та красу притаманну дівчатам. 24 канал пропонує Вам переглянути четвірку найгарячіших українських бійчинь.

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Марина Мороз

Марина Мороз / Фото з інстаграму бійчині

Марина Мороз – головна зірка українського ММА. Дівчина виступає в одному з найпрестижніших промоушенів UFC.

Статистика. Всього Марина Мороз здобула 11 перемог та у 6 боях програла. В останніх трьох поєдинках українська бійчиня зазнала трьох поразок.

Мороз почала кар'єру у змішаних єдиноборствах у 2013 році, маючи до цього досвід виступів у боксі. В UFC "Залізна леді" дебютувала 11 квітня 2015 року, здобувши перемогу Джоанн Калдервуд та отримала нагороду "Виступ вечора".

Олена Овчиннікова

Олена Овчиннікова / Фото з інстаграму бійчині

Олена Овчиннікова за свою кар'єру досягла значних успіхів ММА. "Мисливиця" одна з найдосвідченіших та найтитулованіших українських бійчинь у змішаних єдиноборствах.

До слова. Олена Овчиннікова розпочала виступи серед профі у ММА у 2006 році. У змішаних єдиноборствах Олена має у своєму активі 12 перемог та 6 поразок.

"Мисливиця" є 14-разовою чемпіонкою світу з муай-тай, кікбоксингу та ММА. У 2014 році Олена Овчиннікова стала чемпіонкою світу WBC з муай-тай у найлегшій вазі, а у 2019 в напівлегкому дивізіоні.

12 квітня 2025 року Олена Овчиннікова повинна була повернутись в октагон. Проте бій української бічині було скасовано.

Катерина Шакалова

Катерина Шакалова / Фото з інстаграму бійчині

Катерина Шакалова перспективна українська бійчиня. Свій шлях у бойових мистецтвах дівчина почала у віці 13 років. Після чого почала займатись греплінгом та панкратіоном, згодом ставши чемпіонкою світу.

У змішаних єдиноборствах Шакалова дебютувала 29 червня 2016 року на турнірі Road To WWFC 22, здолавши Анну Байденко. У грудні 2023 році Катерина вперше виступил на Bellator.

Цікаво. Катерина Шакалова за свою кар'єру провела 10 поєдинків. За цей час українська бійчиня здобула вісім перемог та зазнала двох поразок.

У 2025 році на престижному турнірі PFL World Tournament Катерина Шакалова замінила Тайлу Сантос у чвертьфіналі. У результаті українка знищила Джуліану Веласкес та пробилась у півфінал змагань.

Олена Колесник

Олена Колесник / Фото з інстаграму бійчині

Олена Колесник розпочала свою професійну кар'єру в змішаних єдиноборствах у 2014 році. Українська бійчиня виступала у багатьох організаціях, а саме Invicta Fighting Championship, Bellator MMA та Professional Fighters League.

Колесник ставала чемпіонкою України з карате та тайського боксу. У 2010, 2011 та 2014 роках Олена вигравала Кубок країни з муай-тай, а у 2015 році тріумфувала на континентальній першості.

Статистичні дані. Олена Колесник провела 16 боїв у ММА. На рахунку "Кеннон" 9 перемог та 6 поразок. Один поєдинок завершився без результату.

У 2024 році Олена Колесник мала битись на Bellator MMA. Проте українка не змогла провести поєдинок через травму.