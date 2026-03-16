Гучний допінг-скандал у тенісі: колишнього топ-гравця дискваліфікували на 4 роки

Світ тенісу сколихнув допінг-скандал. Колишнього гравця, а нині тренера Марінко Матосевича покарали багаторічною дискваліфікацією.

Антидопінгові органи винесли жорстке покарання колишньому тенісисту з Австралії Марінко Матосевичу. Рішення стало результатом розслідування одразу кількох порушень правил, повідомляє Reuters.

Що відомо про допінг-скандал?

Міжнародне агентство з чесності тенісу (ITIA) оголосило про чотирирічну дискваліфікацію колишнього австралійського тенісиста Марінко Матосевича.

Розслідування встановило, що спортсмен причетний одразу до п’яти антидопінгових порушень. Зокрема йдеться про використання кров’яного допінгу, зберігання заборонених препаратів та сприяння іншим спортсменам у їх застосуванні.

За даними слідства, також були знайдені повідомлення, в яких Матосевич радив, як уникнути позитивних допінг-тестів.

Сам спортсмен визнав одну з процедур

У попередніх заявах Матосевич визнавав, що наприкінці кар'єри робив переливання крові у Мексиці.

Втім, він заперечував частину звинувачень і критикував антидопінгову систему. За словами тенісиста, деякі докази у справі базувалися на приватному листуванні.

Попри це дисциплінарний трибунал визнав докази достатніми і підтвердив чотирирічну дискваліфікацію.

