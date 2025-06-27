Нецікаво стрибати в Чебоксарах: головна суперниця Магучіх відмовилася виступати в Росії

На Олімпійських іграх в Токіо-2020 російська стрибунка Марія Ласіцкене виграла "золото", випередивши українку Ярослава Магучіх. Початок повномасштабної війни фактично поставив хрест на кар'єрі росіянки.

Триразова чемпіонка світу у стрибках у висоту Марія Ласіцкене втратила мотивацію в подальших виступах. Про це в інтерв'ю пропагандистам розповіла стрибунка у висоту із жердиною Поліна Кнороз, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Чому Ласіцкене призупинила кар'єру

Після відсторонення представників країн-агресорів від міжнародних турнірів Ласіцкене відмовилася від виступів на внутрішній арені. Низькі призові та відсутність гідних суперниць підштовхнули колишню суперницю Магучіх до призупинення кар'єри.

Я абсолютно розумію Машу, повністю з нею згодна. Не знаю, як би я взагалі почувалася, бувши на її місці, коли ти є олімпійською чемпіонкою і багаторазовою чемпіонкою світу, зі стрибком на 2,06 метра. Тобто у тебе є всесвітня слава, у тебе є ім'я, неймовірні результати, і ти замкнений у Росії. А стрибати де? На стадіонах у Жуковському і в Чебоксарах, де ти всіх суперниць там уже знаєш по 10 років і з призовими в 100 тисяч рублів,

– розповіла пропагандистам Кнороз.

Додамо, що Марія Ласіцкене є капітаном російської загарбницької армії. Стрибунка на змаганнях представляла ЦСКА.

На початку 2025 року World Athletics продовжила санкції про російських та білоруських спортсменів. Їм заборонено брати участь у міжнародних змаганнях.

Ставлення Магучіх до Ласіцкене

Зазначимо, що до початку повномасштабного вторгнення Росії Ярослава Магучіх називала Марію Ласіцкене своїм кумиром. Під час Олімпійських ігор-2020 обійми росіянки та українки викликали великий резонанс у суспільстві.

Після 24 лютого 2022 року Магучіх припинила спілкування з Ласіцкене. Українка пожалкувала за спільні фото з росіянкою, яка не засудила війну.

Раніше Ярослава Магучіх поділилася світлинами з прогулянки Парижем. Легкоатлетка продемонструвала спокій на тлі останніх виступів у Діамантовій лізі.