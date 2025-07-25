Відома тенісистка врятувала жука на корті: що було далі з комахою, – зворушливе відео

Курйозний момент трапився під час матчу 1/8 фіналу на турнірі WTA 500 у Вашингтоні. Грецька тенісистка Марія Саккарі вирішила врятувати життя жуку, який випадково залетів на спортивне змагання.

Під час матчу проти американки Емми Наварро екстретя ракетка світу Марія Саккарі помітила на корті жука. 30-річна спортсменка спіймала комаху та на руці винесла з ігрового майданчика, пише 24 Канал.

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Вчинок болбоя розчарував тенісистку

Зворушливий момент потрапив на камери. Здавалося, що жуку більше нічого не загрожує. Глядачі оплесками оцінили дії тенісистки.

Проте усі зусилля відомої спортсменки були марними. Практично одразу болбой розчавив тварину кросівкою. Саккарі лише розвела руками та посміхнулася.

Відео курйозного моменту

Зазначимо, що матч 1/8 фіналу завершився сенсаційною перемогою Саккарі над Наварро з рахунком 7:5, 7:6. Грецька тенісистка вийшла до чвертьфіналу, де поступилася румунці Еммі Радукану.

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