Марк Кукурелья, лівий захисник Челсі, після матчу отримав червону картку. 26-річний фулбек вступив у суперечку із гравцем Брентфорда, повідомляє 24 канал із посиланням на офіційний сайт Прем'єр-ліги.

Читайте також Гравець Манчестер Сіті відзначився клоунською симуляцією у дербі з МанЮнайтед: відео епізоду

Непотрібне вилучення Кукурельї

Після завершення матчу Челсі – Брентфорд Марк Кукурелья почав емоційно сперечатись з Фабіо Карвальо. У результаті головний арбітр показав іспанцю другу жовту картку, що призвело до червоної та вилучення.

Рефері показав Кукурельї другу жовту картку за агресивну поведінку. Шейді також отримав попередження за аналогічне порушення,

– йдеться у заяві Прем'єр-ліги.

Через вилучення Марк Кукурелья не зможе допомогти команді у наступній грі проти Евертона. Для іспанця цей матч закарбується в пам'яті, адже він перше забив за Челсі та отримав першу червону картку у своїй кар'єрі.

Відео вилучення Кукурельї:

Зазначимо, що підопічні Енцо Марески показують чудову гру у поточному сезоні. Перемога над Брентфордом стала сьомою поспіль для Челсі в Англійській Прем'єр-лізі.

"Сині" після 16-турів розташувались на другій сходинці турнірної таблиці, відстаючи від Ліверпуля всього на два пункти. Однак "мерсисайдці" зіграли на один матч менше.