Під час матчу між баскетболістами Марком Вільямсом та Хосе Альварадо зав'язався конфлікт, який згодом переріс у бійку. Щоправда, гравці дещо відрізняються за своєю антропометрією, повідомляє 24 канал.

Чому виникла бійка між Вільямсом та Альварадо?

Конфлікт стався під час другої половини матчу, яку Фінікс виграв з рахунком – 124:113. Альварадо обходив заслін і штовхнув при цьому Вільямса – у результаті арбітри зафіксували фол.

Після чого захисник Нью-Орлеанс Альварадо пішов розбиратися та отримав поштовх у списну від центрового Фінікса Вільямса. Головна різниця між баскетболістами – зріст.

Незважаючи на те, що Альварадо зростом лише 183 сантиметри, саме він першим вдарив Вільямса (216 сантиметрів) в обличчя. Партнери по командах втрутилися у конфлікт та швидко розтягнули баскетболістів, яких судді вилучили з майданчика.

Вільямс побився з Альварадо: дивіться відео

Пізніше Джордан Отт у коментарі ESPN прокоментував бійку між Вільямсом та Альварадо. Тренер Фінікса заявив, що він не бачив повністю конфлікт.

"Я сам цього не бачив. Зрозумів лише, що щось почалося, але всі відразу втрутилися, і я вже не став за цим стежити. У другу ніч матчів поспіль таке іноді трапляється", – сказав Отт.

Що відомо про Вільямса та Альварадо?