Італійські друзі Шевченка, які їздили в Росію – що про них відомо

Ситуація навколо італійського тренера Андреа Пірло підкреслила проблему співпраці відомих футбольних ветеранів футболістів з російськими компаніями. Зачіпає це й президента УАФ Андрія Шевченка.

Очільник українського футболу неодноразово заявляв, що для нього неприйнятними є зв’язки хороших футбольних знайомих з країною-агресоркою. 24 Канал розповідає, що відомо про людей, які поїхали за рублем у час війни.

Проклав шлях: Марко Матерацці

Першим це зробив колишній футбольний суперник президента УАФ Марко Матерацці – знаковий у минулому футболіст Інтера та збірної Італії. Під час футбольної кар’єри Марко найбільше запам’ятався своєю вдалою провокацією проти Зінедіна Зідана у фіналі ЧС-2006.

Цей епізод був настільки гучним 20 років тому, що затьмарив навіть вдалу гру самого Матерацці, який у тому фіналі відзначився голом в основний час та точним ударом під час серії пенальті.

Марко Матерацці після удару Зінедіна Зідана / Фото: Getty Images

За десять років в Інтері, з 2001-го по 2011 рік, захисник п’ять разів ставав чемпіоном Італії, а у 2010-му вигравав Лігу чемпіонів.

Під час чвертьфіналів Євро-2024 італієць з’явився у Росії як гість телестудії російського стримінгового сервісу. Згодом він відвідав товариський матч московського Динамо. Нещодавно, у травні, він знову відвідав російську столицю. Цього разу уже з Андреа Пірло.

З часом Марко Матерацці публічно змінив свої погляди та перепросив в українців.

Обурився відмовою у збірній Італії: Андреа Пірло

Головним ньюзмейкером зі скандальним відтінком в останні дні став 47-річний тренер дубайського клубу Юнайтед Андреа Пірло. Він був головним кандидатом на посаду тренера збірної Італії, але після суспільного невдоволення втратив цю можливість.

Сам Пірло помилок не визнав та почав звинувачувати своїх земляків у лицимірстві. Під час спортивної кар’єри колишній футболіст центру поля демонстрував куди геніальніші дії.

За 15 років у Інтері, Мілані та Ювентусі він шість разів вигравав Серію А, а разом із Андрієм Шевченком перемагав у Лізі чемпіонів 2002/03. Також Андреа Пірло був одним з лідерів збірної Італії на переможному ЧС-2006.

Гравці команди Ruh не потисли руку: Франческо Тотті

Навесні 2025 року Франческо Тотті опинився в центрі скандалу через поїздку до Москви. Колишній капітан Роми став почесним гостем спортивного заходу в Росії, попри повномасштабну агресію проти України.

Візит викликав хвилю критики як серед українських уболівальників, так і в Італії. Чимало фанатів та громадських діячів закликали легенду відмовитися від поїздки, однак Тотті все ж відвідав захід.

Нещодавно гравці Ruh Media Team публічно відмовилися тиснути йому руку.

У час футбольної кар’єри Франческо Тотті відіграв 24 сезони за Рому, є рекордсменом клубу за кількістю матчів у цьому клубі. У 2006 році ставав чемпіоном світу у складі Італії.

Як реагує Шевченко

За інформацією італійських ЗМІ, президент УАФ Андрій Шевченко засудив ексзірок, які відвідували Росію після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Зазначимо, що раніше Андрій Шевченко розповідав у розмові для ютуб-каналу "Бомбардир", що поставив спілкування з Пірло і Тотті на паузу.