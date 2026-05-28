"Я зрозумів, що підвів людей": Матерацці вибачився за поїздку в Росію

Марко Матерацці вперше публічно відреагував на хвилю критики після візиту до Росії. Легендарний італієць визнав, що його поїздка була помилкою та зачепила багатьох людей.

Колишній захисник збірної Італії та міланського Інтера Марко Матерацці потрапив у гучний скандал через поїздку до Москви на фінал Кубка Росії. Візит чемпіона світу-2006 викликав обурення в соцмережах, особливо на тлі масованих атак Росії по Україні, передає 24 Канал.

Що сказав Матерацці?

За словами ексфутболіста, він діяв необдумано та не усвідомлював, якою буде реакція людей на його поїздку до країни-агресорки.

Ті, хто мене знає, в курсі, що я ніколи не ховаюся за виправданнями. Я зрозумів, що підвів багатьох людей, особливо в Україні, які щодня ризикують своїм життям. Моєю головною метою завжди було приносити радість і задоволення дітям у всьому світі через футбол. Я хочу чітко заявити, від щирого серця, що я виступаю проти будь-якої війни та пропаганди,

– написав Матерацці на своїй сторінці в інстаграмі.

Італієць також наголосив, що не хотів демонструвати підтримку Росії своїм приїздом на футбольний захід.

Скандальна поїздка в Москву

Нагадаємо, Марко Матерацці разом з Андреа Пірло відвідав Москву під час “Дня футболу”, організованого Російським футбольним союзом. Ексгравці брали участь у фотосесіях, автограф-сесіях та інших активностях перед фіналом Кубка Росії.

Особливе обурення викликало те, що легенди італійського футболу перебували в Москві саме в дні чергових російських обстрілів Києва. Через це в соцмережах Матерацці та Пірло отримали хвилю критики від уболівальників і журналістів.

Нагадаємо, очільник УАФ Андрій Шевченко розповів, що перестав спілкуватися з колишніми партнерами по Серії А, які їздять до Росії і мовчать про війну.