Sport News 24
4 квітня, 22:52
50 тисяч доларів за поразку і погрози смертю: у світовому тенісі сплив гучний скандал

Микола Брежицький
Основні тези
  • Марко Трунгелліті розповів, що йому пропонували 50 тисяч доларів за навмисну поразку, але він відмовився та повідомив про це відповідним органам.
  • Після викриття корупційної пропозиції він отримав погрози, проте закликав до жорсткіших дій від міжнародних організацій у боротьбі з договірними матчами.

Марко Трунгелліті несподівано опинився у центрі уваги завдяки успішному виступу на турнірі ATP. На тлі цього він знову заговорив про темний бік тенісу, який переслідує його роками.

36-річний аргентинець вийшов до фіналу грунтового турніру АТР 250 у Марракеші. Однак разом зі спортивним проривом знову спливла історія про договірні матчі, підкуп і погрози, які колись кардинально змінили його кар'єру, пише The Times of India.

Що сказав Трунгелліті?

За словами аргентинця, раніше йому пропонували близько 50 тисяч доларів за навмисну поразку в одному з матчів. Тенісист категорично відмовився брати участь у схемі та повідомив про інцидент відповідним органам.

Гравець наголосив, що такі пропозиції – не рідкість у нижчих ешелонах професійного тенісу, де спортсмени не завжди мають стабільні доходи.

Погрози після викриття

Після того, як історія стала відомою, Марко Трунгелліті почав отримувати погрози, зокрема й повідомлення з натяками на фізичну розправу.

Тенісист зізнався, що пережив складний період, однак не шкодує про своє рішення. За його словами, проблема договірних матчів залишається серйозним викликом для всього тенісу, а боротьба з корупцією потребує більш жорстких дій з боку міжнародних організацій.

Що відомо про Марко Трунгелліті?

  • 36-річний аргентинець стане найстаршим тенісистом за 50 років, який дебютуватиме в топ-100 світового рейтингу ATP, пише "Чемпіон".
  • Потрапити в цей список Трунгелліті вдалося завдяки серії перемог, яка триває від початку березня.
  • Аргентинський тенісист вперше дійшов до фіналу турніру ATP. 