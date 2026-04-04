50 тисяч доларів за поразку і погрози смертю: у світовому тенісі сплив гучний скандал
- Марко Трунгелліті розповів, що йому пропонували 50 тисяч доларів за навмисну поразку, але він відмовився та повідомив про це відповідним органам.
- Після викриття корупційної пропозиції він отримав погрози, проте закликав до жорсткіших дій від міжнародних організацій у боротьбі з договірними матчами.
Марко Трунгелліті несподівано опинився у центрі уваги завдяки успішному виступу на турнірі ATP. На тлі цього він знову заговорив про темний бік тенісу, який переслідує його роками.
36-річний аргентинець вийшов до фіналу грунтового турніру АТР 250 у Марракеші. Однак разом зі спортивним проривом знову спливла історія про договірні матчі, підкуп і погрози, які колись кардинально змінили його кар'єру, пише The Times of India.
Що сказав Трунгелліті?
За словами аргентинця, раніше йому пропонували близько 50 тисяч доларів за навмисну поразку в одному з матчів. Тенісист категорично відмовився брати участь у схемі та повідомив про інцидент відповідним органам.
Гравець наголосив, що такі пропозиції – не рідкість у нижчих ешелонах професійного тенісу, де спортсмени не завжди мають стабільні доходи.
Погрози після викриття
Після того, як історія стала відомою, Марко Трунгелліті почав отримувати погрози, зокрема й повідомлення з натяками на фізичну розправу.
Тенісист зізнався, що пережив складний період, однак не шкодує про своє рішення. За його словами, проблема договірних матчів залишається серйозним викликом для всього тенісу, а боротьба з корупцією потребує більш жорстких дій з боку міжнародних організацій.
Що відомо про Марко Трунгелліті?
- 36-річний аргентинець стане найстаршим тенісистом за 50 років, який дебютуватиме в топ-100 світового рейтингу ATP, пише "Чемпіон".
- Потрапити в цей список Трунгелліті вдалося завдяки серії перемог, яка триває від початку березня.
- Аргентинський тенісист вперше дійшов до фіналу турніру ATP.