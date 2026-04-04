36-летний аргентинец вышел в финал грунтового турнира АТР 250 в Марракеше. Однако вместе со спортивным прорывом снова всплыла история о договорных матчах, подкуп и угрозы, которые когда-то кардинально изменили его карьеру, пишет The Times of India.

Что сказал Трунгеллити?

По словам аргентинца, ранее ему предлагали около 50 тысяч долларов за умышленное поражение в одном из матчей. Теннисист категорически отказался участвовать в схеме и сообщил об инциденте соответствующим органам.

Игрок отметил, что такие предложения – не редкость в низших эшелонах профессионального тенниса, где спортсмены не всегда имеют стабильные доходы.

Угрозы после разоблачения

После того, как история стала известной, Марко Трунгеллити начал получать угрозы, в том числе и сообщения с намеками на физическую расправу.

Теннисист признался, что пережил сложный период, однако не жалеет о своем решении. По его словам, проблема договорных матчей остается серьезным вызовом для всего тенниса, а борьба с коррупцией требует более жестких действий со стороны международных организаций.

What is known about Marco Trungelliti?