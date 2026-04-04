36-летний аргентинец вышел в финал грунтового турнира АТР 250 в Марракеше. Однако вместе со спортивным прорывом снова всплыла история о договорных матчах, подкуп и угрозы, которые когда-то кардинально изменили его карьеру, пишет The Times of India.
Что сказал Трунгеллити?
По словам аргентинца, ранее ему предлагали около 50 тысяч долларов за умышленное поражение в одном из матчей. Теннисист категорически отказался участвовать в схеме и сообщил об инциденте соответствующим органам.
Игрок отметил, что такие предложения – не редкость в низших эшелонах профессионального тенниса, где спортсмены не всегда имеют стабильные доходы.
Угрозы после разоблачения
После того, как история стала известной, Марко Трунгеллити начал получать угрозы, в том числе и сообщения с намеками на физическую расправу.
Теннисист признался, что пережил сложный период, однако не жалеет о своем решении. По его словам, проблема договорных матчей остается серьезным вызовом для всего тенниса, а борьба с коррупцией требует более жестких действий со стороны международных организаций.
Что известно о Марко Трунгеллити?
- 36-летний аргентинец станет самым возрастным теннисистом за 50 лет, который будет дебютировать в топ-100 мирового рейтинга ATP, пишет "Чемпион".
- Попасть в этот список Трунгеллити удалось благодаря серии побед, которая длится с начала марта.
- Аргентинский теннисист впервые дошел до финала турнира ATP.