Барселона хоче викласти 40 мільйонів за форварда, який став вигнанцем у Манчестер Юнайтед

Каталонська команда планує посилювати і без того неймовірну атакувальну ланку. Барса поклала око на Маркуса Решфорда, який реанімує кар'єру в Астон Віллі.

Каталонська Барселона проводить неймовірний сезон під керівництвом Ганса-Дітера Фліка. Команда лідирує в Ла Лізі, а також вже дійшла до фіналу Кубка країни та півфіналу Ліги чемпіонів.

До теми Помічник Фліка на радощах від перемоги розбив айпад: кумедне відео

Решфорда хочуть в Ла Лізі

При цьому каталонці забили аж 151 гол у 51-му матчі. Втім навіть для такої ідеальної атаки влітку керівництво клубу шукатиме підсилення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Fichajes.

Одним із пріоритетів Барселони є англієць Маркус Решфорд. "Блаугранас" планують запропонувати Манчестер Юнайтед 40 мільйонів за 27-річного нападника.

Каталонців вразила форма Маркуса у другій частині сезону. Взимку гравець перейшов в оренду до Астон Вілли та у 16 матчах оформив три голи та 6 асистів. Самі бірмінгемці також планують викупити у МЮ контракт Решфорда, який розрахований до 2028 року.

Читайте також Магуайр витягнув МанЮнайтед у півфінал Ліги Європи у гольовій рубці проти Ліона

Нагадаємо, що гравець є вихованцем Манчестер Юнайтед. У 426 матчах за "червоних дияволів" Маркус забив 138 голів та віддав 77 асистів. Гравець допоміг клубу виграти Лігу Європи, по два Кубки Англії та Кубки ліги, а також Суперкубок країни.

Втім останнім часом англієць став втрачати довіру з боку тренерів команди. З приходом Рубена Аморіма Решфорд взагалі випав із заявки команди. До прикладу цього сезону на рахунку Маркуса сім голів в усіх турнірах саме за МЮ.