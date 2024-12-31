Бразильський легіонер Шахтаря Марлон Гомес поділився відчуттями від перебування в Україні. Також коштовний гравець "гірників" зачепив тему адаптації в клубі.

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Гомес про життя в Україні

Марлон Гомес зазначив, що в нього є страх жити в Україні, адже країна переживає складні часи, повідомляє 24 канал з посиланням на пресслужбу донеччан.

Півзахисник Шахтаря підкреслив, що для Бразилії подібні відчуття не знайомі, принаймні останні роки. Гомес також поспівчував українському народу.

Марлон Гомес розповів, що наявність інших бразильців у команді полегшує його адаптацію, адже він знаходиться у колі близьких друзів. 21-річний бразильський хавбек зазначив, що потроху звикає до України.

Півзахисник "гірників" розповів, що труднощі виникли із пристосуванням до холодів та їжі. Все через те, що вона має значну різницю від харчів, які він вживав у Бразилії.

Гомес також сказав, що Україна дуже привітна країна, чим схожа на Бразилію. Марлон підкреслив, що відкритість людей та люб'язність також полегшує його адаптацію.

Бразилець також торкнувся мовної теми, адже українська і португальська сильно різняться між собою.

Дуже складна мова – повна протилежність рідній португальській. Хочете вірте, хочете ні, але коли я на полі, то якось легше промовляти українські слова,

– сказав Марлон.

Бразильський легіонер розповів, що його навчили базовим українським словам, тому йому легше їх згадати під час гри у футбол. Однак труднощі все ж таки виникають.

Перші дні Гомеса в Україні

Марлон Гомес пригадав, що після матчу з Марселем він разом з командою повернувся в Україну, а саме у Львів. Тоді одразу бразильця спіткав цілий спектр емоцій.

Півзахисник Шахтаря розповів, що вперше його зустріла українська зима та було дуже холодно. А згодом вже настала весна та пізніше прийшло літо.

Досліджувати нову країну та культуру було насправді неймовірним почуттям. Звісно, спершу я почувався трохи зніяковіло, проте згодом став адаптуватись до нових умов і нових людей, – додав Гомес.

Нагадаємо, що Марлон Гомес приєднався з Васко да Гами до Шахтаря у січні 2024 року. Тоді "гірники" заплатили за бразильського легіонера 12 мільйонів євро.

У поточному сезоні Гомес зіграв у 18 матчах у складі донеччан та відзначився трьома результативними передачами.