Після початку повномасштабної війни в Україні чимало легіонерів залишили клуби УПЛ. Більшість з них скористались правилом від ФІФА, яке дозволяло самостійно знайти собі нову команду.

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Жахи супроводжували до Бразилії

У свою чергу форвард Шахтаря Жуніор Мораєс без проблем залишив донецький клуб, адже у нього як раз завершився контракт влітку 2022-го. Бразилець з українським паспортом із жахом пригадує початок повномасштабної війни.

Прокинувся о 5-ій годині ранку через обстріли та вибухи біля моєї квартири. Через вікно спальні я побачив сильні спалахи. Мені було дуже страшно, а потім будівлю почало трясти. Це були дні напруги та паніки, було схоже на якийсь фільм про кінець світу. Коли я повернувся до Бразилії, то подумки вийшов з зони ризику. Я був з сім’єю, збирався грати у футбол і своїми успіхами сприяти миру в Україні,

– передає слова Мораєса 24 Канал з посиланням на Diretta.

Втім бразилець зазначив, що у нього залишилась післявоєнна травма. Протягом тижня після прибуття в Бразилію йому снились воєнні жахи, падіння ракети та його син на війні.

Жуніор зізнався, що прокидався у розпачі в сльозах від емоцій. Не допомагали йому навіть ліки. Зрештою нападник наголосив на важливості підтримки України, адже наслідки війни можуть бути ще більш катастрофічними.

Ця війна принесе дуже велику травму для тих, хто її пережив, для майбутніх поколінь. Світ має звернути увагу на те, що відбувається в Україні, адже завтра на її місці може бути будь-яка наша країна. Сприяння миру – це найефективніший спосіб, яким спортсмени можуть допомогти Україні. Потрібно покінчити з цим звірством,

– висловив свою думку Жуніор.

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Кар'єра Жуніора Мораєса в Україні

Нагадаємо, що цього року 37-річний нападник офіційно завершив кар'єру. В Україні Мораєс встиг пограти за донецькі Металург та Шахтар, а також київське Динамо. У 189 матчах в УПЛ Жуніор оформив 102 голи.

Це шостий показник в рейтингу бомбардирів чемпіонату України. Нападник ставав тричі чемпіоном, двічі вигравав перегони голеадорів. Крім того, на рахунку Мораєса 11 матчів та один гол у футболці збірної України.