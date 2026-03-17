Тим не менш, цей трансфер дозволив Динамо заробити близько 15 мільйонів євро. Як повідомляє MVZ Sports, вже влітку кияни можуть втратити ще одного важливого гравця.

До теми Пономаренко у вогні: вундеркінд Динамо повторив рекорд київського клубу в чемпіонаті України

Кого може продати Динамо?

Європейський гранд зацікавлений у придбанні 20-річного захисника "біло-синіх" Тарасом Михавком. Вже влітку 2026 року футболіст оже опинитися в чемпіонаті Франції.

Предметний інтерес до гравця проявляє Марсель. Цього сезону провансальці витратили майже 30 мільйонів євро на трьох центрбеків, проте все одно не задоволені їх якістю.

Французи бачать у Михавку вирішення цієї проблеми у довгостроковій перспективі. Повідомляється, що Марсель готовий заплатити близько 25 мільйонів євро за українця.

Довідка. Трансфер Михавка може стати другим найдорожчим продажем в історії Динамо. Лише за Іллю Забарного кияни отримали 33 мільйони євро, враховуючи бонуси за перехід гравця з Борнмута в ПСЖ.

Відзначимо, що Марсель нині бореться за путівку в Лігу чемпіонів, посідаючи третє місце в чемпіонаті Франції. Відрив від Ліона складає всього два бали.

Нагадаємо, що Тарас є вихованцем ФК Львів, але у 2023 році перебрався у Динамо U-19. У лютому 2024-го Михавко дебютував в основній команді киян та вже відіграв 77 матчів за "біло-синіх", забивши 4 голи та ставши чемпіоном України, повідомляє Transfermarkt.

Як Динамо проводить сезон 2025 – 2026?