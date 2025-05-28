21-річна гравчиня виступала за футзальну команду Пелотас. Рішення щодо Марсели ухвалило керівництво клубу, пояснивши тим, що вона "зганьбила імідж клубу", пише 24 канал із посиланням на The Sun.

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Що відомо про скандал

Поза межами спорту Марсела Соарес веде сторінку на платформі для дорослих OnlyFans. Заняття футзалістки не сподобалось керівництву клубу Пелотас, яке вирішило вигнати дівчину.

Марсела відреагувала на те, що її вигнали з клубу. Спортсменка наголосила, що не може бути там, де контролюють те, що вона робить поза спортом.

Футзал – моя пристрасть. Але я не могла залишатися в місці, де намагаються контролювати, ким я є поза спортом,

– сказала Марсела.

Втім Марсела Соарес не шкодує проте, що її вигнали з команди. Зі слів футзалістки, вона завдяки OnlyFans здобула фінансову незалежність. Спортсменка заробила за перший місяць на платформі 7 тисяч фунтів, тоді як футзал приносив 70.

Марсела Соарес / Фото з інстаграму футзалістки

Наразі дівчина зосереджена на модельній кар'єрі. Тільки один інстаграм Марсели Соарес налічує понад 240 тисяч підписників.