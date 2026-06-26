Гравці погрожують бойкотом: у команді, яка виграла чемпіонат світу, стався гучний скандал

У збірній Уругваю напередодні матчу з Іспанією на ЧС-2026 вибухнув конфлікт між футболістами та Марсело Б'єлсою. Лідери команди навіть пригрозили бойкотом.

Уругвайська команда опинилася в центрі великого скандалу перед вирішальним поєдинком групового етапу чемпіонату світу-2026. Атмосфера всередині колективу загострилася настільки, що ситуація може мати серйозні наслідки для майбутнього збірної, пише Mondo Deportivo.

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Чому лідери команди виступили проти Б'єлси?

Федеріко Вальверде, Серхіо Рочет, Мануель Угарте та Родріго Бентанкур, які є лідерами збірної, ініціювали екстрену зустріч із головним тренером Марсело Б'єлсою.

Основною причиною невдоволення стали надмірні фізичні навантаження. Гравці переконані, що занадто інтенсивний тренувальний процес призвів до низки травм у команді та негативно позначився на підготовці до вирішального матчу проти Іспанії.

Втім, лише фізичною підготовкою суперечка не обмежилася. Футболісти запропонували зіграти проти одного з фаворитів турніру більш обережно – низьким оборонним блоком із розрахунком на швидкі контратаки. Однак Б'єлса категорично відмовився змінювати свій план.

Під час майже 50-хвилинної розмови наставник жорстко відстоював власне бачення та навіть звинуватив кількох лідерів команди у спробах саботувати його роботу. Він також нагадав про конфлікт із Луїсом Суаресом наприкінці 2024 року, натякнувши, що частина нинішніх опонентів уже тоді виступала проти нього.

Погроза бойкотом збірної

Напруга під час зустрічі досягла піку. За даними джерела, кілька футболістів не стали дослуховувати тренера до кінця та демонстративно залишили приміщення. Хосе Марія Хіменес намагався їх зупинити, однак безрезультатно.

Рональд Араухо, своєю чергою, відкрито заявив, що нинішню ситуацію в команді "вже просто неможливо терпіти". Після цього, як повідомляється, лідери збірної неофіційно попередили Уругвайську футбольну асоціацію, що можуть оголосити бойкот національній команді, якщо Марсело Б'єлса залишиться на посаді головного тренера.

Додамо, що становище Уругваю на чемпіонаті світу-2026 і без того є непростим. У двох стартових матчах команда зіграла внічию із Саудівською Аравією (1:1) та Кабо-Верде (2:2), а тепер має зустрітися з Іспанією. Поєдинок відбудеться в ніч на 27 червня, початок – о 03:00 за київським часом.

Нагадаємо, збірна Уругваю двічі у своїй історії вигравала чемпіонат світу – у 1930 та 1950 роках.