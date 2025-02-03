Знайшли заміну Бражку: Вулвергемптон підпише півзахисника Реймса

Англійський Вулвергемптон зацікавився півзхасником Реймса Маршаллом Мунеці. Клуб вже близький до підписання гравця.

Вулвергемптон хотів підписати Володимира Бражка за 20 мільйонів євро, однак Динамо відмовилось продавати півзахисника. Схоже, що англійський клуб уже знайшов заміну українцю, пише 24 канал з посиланням на Майка МакҐрата.

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Гравець Реймса перейде до "вовків"

Вулвергемптон вже близький до узгодження контракту з Маршаллом Мунеці, який наразі грає за Реймс. Також футболіст грає за збірну Зімбабве.

Мунеці перейшов у Реймс влітку 2019 року з Орландо Пайретс.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Маршалл Мунеці зіграв 21 матч, у яких забив 4 голи та віддав дві результативні передачі.

Відзначимо, що наразі Вулвергемптон займає 17-ту позицію в турнірній таблиці АПЛ.