Ексфутболіст Шахтаря і Металіста завершив кар'єру, відклавши це на три роки через мрію батька

40-річний Марсіо Азеведо, який раніше захищав кольори Металіста та Шахтаря, оголосив про завершення футбольної кар'єри. Останнім етапом його професійного шляху був бразильський клуб Деспортіва Гуарабіра.

Колишній захисник публічно подякував усім своїм уболівальникам і партнерам по команді. Про це інформує видання OneFootball.

Що відомо про завершення кар'єри Азеведо?

Футболіст міг завершити кар'єру ще три роки тому, але відтермінував це рішення заради особистої мети. Він повернувся на поле, щоб провести сезон у рідному клубі Деспортіва Гуарабіра та здійснити мрію свого батька, перш ніж остаточно повісити бутси на цвях.

Я завершую свою кар'єру з серцем, сповненим вдячності. Я пережив неймовірні моменти у футболі, здобув важливі титули та знайшов друзів, яких збережу на все життя. Це був період великої праці й самовідданості, і я пишаюся всім, що збудував на футбольному полі,

– заявив Азеведо.

Що відомо про Марсіо Азеведо?