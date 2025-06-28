Переможниця AO, весілля на Кіпрі та мама пухнастого друга: що відомо про тенісистку Марту Костюк

У суботу, 28 червня, свій день народження святкує друга ракетка України Марта Костюк. Переможниці Australian Open-2017 серед юніорок виповнюється 23 роки.

Ще до свого 23-річчя Марта Костюк гучно заявила про себе на світовій арені. 24 Канал розповідає про перші кроки Марти Костюк у тенісі, її перемоги на юніорському рівні, коханого чоловіка та скільки українська тенісистка заробила за кар'єру.

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Як Марта Костюк прийшла у теніс

Народилась тенісистка 28 червня 2002 року у столиці України. Життя Марти Костюк вже із самого дитинства переплелось із тенісом. Спортсменка із Києва народилась у сім'ї технічного директора тенісного турніру "Кубок Антея" Олега Костюка та колишньої тенісистки Талини Бейко. Тому Марта із дитинства взяла до рук ракетку.

Мама тенісистки згадувала, що Марта відвідала її тренування, коли їй було лише 5 років. Після чого вони вирішили створити групу для дітей, де й разом із іншими займалась її донька. Коли Костюк виповнилось 11 років у родині вирішили повноцінно сконцентруватись на тенісі, де у неї були гарні задатки.

У серпні 2016-го вперше виступила на дорослому рівні. Але перший млинець нанівець. Марта вилетіла зі змагань вже у першому раунді в Харкові.

У тому ж році Марта видала серію з 13-ти перемог поспіль, завдяки чому здобула два юніорських титули і завершила рік у першій трійці світового рейтингу серед 14-річних.

Через щільний графік тренувань та змагань тенісистка закінчила навчання у школі екстерном. У той період Марта тренувалась в академії у Каннах під керівництвом тодішнього тренера легендарного Роджера Федерара – Івана Любічіча.

Підкорила юніорський Australian Open

У 2017-му році 14-річна Костюк підкорила юніорський Відкритий чемпіонат Австралії. У фінальному матчі в Мельбурні Марта у трьох сетах переграла швейцарку Ребеку Масарову, яку вважали фавориткою турніру – 7:5, 1:6, 6:4. Вирішальний поєдинок тривав 1 годину 55 хвилин.

Відеоогляд фіналу AO-2017 серед юніорок Костюк – Масарова

У травні того ж року Марта здобула титул ITF в Угорщині. Костюк стала наймолодшою українською тенісисткою, яка вигравала професіональний трофей в одиночному розряді.

У вересні українка завоювала свій другий юніорський титул Frand Slam, але на цей раз у парному розряді. Костюк здобула його у парі із сербкою Ольгою Данилович.

У жовтні Марта тріумфувала на підсумковому турнірі до 18 років. У фіналі українська тенісистка переграла Каю Юван зі Словенії.

Зверніть увагу! На AO-2024 Костюк дісталась до чвертьфіналу змагань. Торік Марта пройшла до третього кола Вімблдону та US Open.

Скільки заробила за кар'єру тенісистка

Станом на 28 червня 2025 року українська тенісистка посідає 26-те місце у світовому рейтингу WTA, набравши 1736 очок. Наразі Марта не завоювала жодного трофея у цьому сезоні Туру.

За цей час Костюк заробила 961 тисячу доларів призовими. Натомість за усю кар'єру заробіток тенісистки зі столиці України складає 5,9 мільйона доларів призових.

Найкращим результатом у рейтингу WTA Костюк було 16-й рядок світового списку. У своїй кар'єрі Марта виграла лише один кубок на рівні WTA. Сталось це у березні 2023-го року в одиночному розряді в Остіні.

Романтичне освідчення у Києві та весілля Марти Костюк

До офіційного шлюбу зі своїм нинішнім чоловіком, у Марти Костюк були стосунки із двома російськими представниками. Але війна в Україні розставила усі крапки над "і". Вже у середині квітня 2023-го в інстаграмі тенісистки з'явилось спільне фото із бойфрендом. На світлині фанатам українки одразу впало в око те, що на безіменному пальці Марти з'явилась красива каблучка.

Георгій освідчився коханій дівчині на Володимирській гірці, з якої можна насолодитись розкішними краєвидами Києва.



Георгій освідчився Марті / Фото з інстаграму Костюк

На початку листопада того ж року українська тенісистка офіційно вийшла заміж. Весілля Марта та Георгій відгуляли у мальовничому Кіпрі. На святкову подію були запрошені лише найрідніші люди наречених.

Весілля Марти Костюк / Фото з інстаграму тенісистки

У листопаді 2025 року пара відсвяткує другу річницю свого шлюбу.

Пухнастий друг тенісистки, який став зіркою у Турі

У родині Георгія та Марти є пухнастий друг на прізвисько Мандер. Собачка вже підтримує господарку під час змагань та навіть з'являвся на тенісному корті після ігор.

Мандер вже став зіркою тенісної аудиторії.



Собака Марти Костюк / Фото Getty Images

Останні виступи Костюк у Турі

Востаннє Марта Костюк виходила на корт 22 червня 2025 року. Вже на старті турніру WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі українка програла американці Еммі Наварро – 2:6, 5:7. Це була друга поспіль поразка від 10-ї ракетки світу.

Остання перемога другої ракетки України датована 11 травня цього року, коли в 1/16 фіналу Марта у двох сетах здолала Лейлу Фернандес із Канади – 6:4 та 6:2. Однак вже у наступному колі змагань вилетіла від "нейтральної" білоруски Аріни Соболенко.