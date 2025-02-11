Костюк в ефектному стилі здолала третю ракетку світу на "тисячнику" в Катарі: відеоогляд гри

У вівторок, 11 лютого, відбуваються матчі 1/16 фіналу турніру серії WTA 1000 в Досі. В одному з них Марта Костюк зустрічалася з Коко Гофф.

Коко Гофф – Марта Костюк 0:2 (2:6, 5:7)

Це було п'яте очне протистояння між тенісистками. У ньому українка змогла здобути другу перемогу, повідомляє 24 Канал.

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На початку першого сету Марта змогла зробити брейк, після чого жодного разу не дозволила суперниці зрівняти рахунок. У підсумку, Костюк тільки збільшила свою перевагу та виграла його з рахунком 6:2.

Друга партія була набагато конкурентнішою. Американка у третьому геймі зробила брейк, проте перша ракетка України змогла швидко відігратися. Вирішальним став 12-й гейм, у якому киянка з другого матчболу змогла закрити гру.

Дивіться відеоогляд матчу Костюк – Гофф

Трішки статистики. Марта Костюк зробила по два ейси та подвійні помилки, реалізувала 5 з 9 брейк-поінтів і виграла 8 з 10 геймів на своїй подачі в матчі, який тривав 1 годину 14 хвилин.

Зазначимо, що в 1/8 фіналу українка зіграє проти переможниці польського дербі Лінетт – Френх.