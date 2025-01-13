Костюк здійснила яскравий камбек у стартовому матчі на Australian Open-2025

У понеділок, 13 січня, відбулися поєдинки першого кола Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. В одному з них Марта Костюк зустрічалася з 30-річною Нао Хібіно.

Нао Хібіно – Марта Костюк 1:2 (6:3, 3:6, 1:6)

Це було четверте очне протистояння між спортсменками. У ньому свою третю перемогу здобула чинна перша ракетка України, повідомляє 24 Канал.

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Початок гри був дуже непростим для Марти. Киянка виграла лише один із шести стартових геймів, маючи великі проблеми на своїй подачі. Після цього Костюк скоротила трішки відстань, зробивши перший свій брейк, але знову не змогла успішно подати, у підсумку – 3:6.

Другий сет розпочався набагато краще для українки. Вона одразу брейконула й майже не залишала шансів японській тенісистці на своїй подачі. У дев'ятому геймі Марта ще раз виграла гейм на прийомі та закрила партію – 6:3.

Все вирішувалося у третьому сеті й у ньому, на щастя, Костюк продемонструвала повну домінацію. Суперниці виграли по стартовому гейму на подачі, після чого киянка виграла п'ять наступних, не дозволивши Хібіно жодного разу дійти навіть до рахунку рівно – 6:1.

Зазначимо, що ця перемога стала першою для Марти Костюк у 2025 році. До цього вона поступалася у першому колі на турнірах у Брісбені й Аделаїді.

Трішки статистики. Матч тривав одну годину 45 хвилин. За цей час українка зробила 6 ейсів при 11 подвійних помилках, реалізувала кожен із п'яти брейк-поінтів та виграла 10 із 13 геймів на своїй подачі.

Наступною суперницею Марти Костюк стане Юле Німаєр. Їх зустріч запланована на 15 січня, раніше вони не протистояли одна одній.