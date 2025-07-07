Українська тенісистка підкорила соціальні мережі вірусним трендом: вогняне відео

Марта Костюк продовжує підкорювати соціальні мережі. Українська тенісистка разом з Євою Лис стала зіркою популярного тренду, який віруситься у соціальних мережах.

Нещодавно друга ракетка України у своєму інстаграмі поділилась ефектним відео у парі з німецькою тенісисткою українського походження. Дівчата взяли участь у тренді з перевтіленням, повідомляє 24 канал.

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Костюк та Лис стали зірками інтернету

Тенісистки Марта Костюк та Єва Лис запалили у соціальних мережах, показавши ефектне перевтілення. Спортсменки на початку відео постали перед камерою у звичайному домашньому вбранні.

А за мить Марта та Єва опинились в іншій локації, де вже позують у розкішних вечірніх сукнях. Перевтілення зіркових тенісисток привернуло увагу фанатів, завірусившись у соціальних мережах.

Костюк та Лис взяли участь у популярному тренді:

Нагадаємо, що Марта Костюк швидко завершила виступи на Вімблдоні-2025. Друга ракетка України поступилась Вероніці Ер'явець на старті престижного турніру у Великій Британії.