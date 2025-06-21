Костюк опублікувала фото з "українського" відпочинку після турніру у Берліні
- Марта Костюк після поразки на турнірі WTA 500 у Берліні прогулялась містом та поділилась фото в Instagram.
- Вона відвідала ресторан у Берліні, де скушутувала страви української кухні.
Майже завершився турнір серії WTA 500 у німецькому Берліні. На жаль, Марта Костюк завершила виступи на самому старті змагань.
Проте українська тенісистка не забула прогулятись столицею Німеччини. Спортсменка опублікувала в інстаграмі добірку фото з променаду містом, повідомляє 24 канал.
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Як Костюк провела час у Берліні
Марта Костюк прогулялась атмосферними вулицями Берліна, чим поділилась зі своїми фанатами. Друга ракетка України також завітала в один із закладів у чарівній столиці Німеччини.
Тенісистка показала страви, які куштувала у ресторані. Спортсменка навіть в іншій країні не зрадила рідній кухні. У кадрі можна побачити – сало, хліб та різні соління.
Костюк поділилась світлинами з Берліну / Фото з інстаграму тенісистки
Нагадаємо, що Марта Костюк поступилась Еммі Наварро на старті турніру WTA 500 у Берліні. Українська тенісистка програла опонентці з США з рахунком 2:0 за підсумками двох сетів.
Раніше Марта Костюк у розкішному образі відвідала вечірку перед стартом турніру WTA 500 у столиці Німеччини. Друга ракетка України підкорила серця шанувальників своїм виглядом.