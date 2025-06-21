Костюк опублікувала фото з "українського" відпочинку після турніру у Берліні

Майже завершився турнір серії WTA 500 у німецькому Берліні. На жаль, Марта Костюк завершила виступи на самому старті змагань.

Проте українська тенісистка не забула прогулятись столицею Німеччини. Спортсменка опублікувала в інстаграмі добірку фото з променаду містом, повідомляє 24 канал.

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Як Костюк провела час у Берліні

Марта Костюк прогулялась атмосферними вулицями Берліна, чим поділилась зі своїми фанатами. Друга ракетка України також завітала в один із закладів у чарівній столиці Німеччини.

Тенісистка показала страви, які куштувала у ресторані. Спортсменка навіть в іншій країні не зрадила рідній кухні. У кадрі можна побачити – сало, хліб та різні соління.

Костюк поділилась світлинами з Берліну / Фото з інстаграму тенісистки

Нагадаємо, що Марта Костюк поступилась Еммі Наварро на старті турніру WTA 500 у Берліні. Українська тенісистка програла опонентці з США з рахунком 2:0 за підсумками двох сетів.

Раніше Марта Костюк у розкішному образі відвідала вечірку перед стартом турніру WTA 500 у столиці Німеччини. Друга ракетка України підкорила серця шанувальників своїм виглядом.