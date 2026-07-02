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Sport News 24 Теніс "Не знаю, як це можна передати": Костюк прокоментувала обстріл Києва
2 липня, 23:54
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"Не знаю, як це можна передати": Костюк прокоментувала обстріл Києва

Олександр Щербатих

Тенісистка торкнулась теми російської агресії проти України. Після перемоги на Вімблдоні вона говорила про обстріл рідного міста.

Марта Костюк розповіла про власні емоції після перемоги у другому колі Вімблдону. Її слова стосувались не гри у теніс, передає 24 Канал

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Що сказала Марта Костюк про події в Україні? 

Друга ракетка України зазначила, що сконцентрувалась на негативних відомостях уже після перемоги над Анною Блінковою. 

Після матчу, так, я відкрила новини, трошки поплакала, тому що вони були такі дуже… серце розривається. Я навіть не знаю, як… як це можна передати по-іншому — переживати це тут, коли я знаю, скільки людей помирає і страждає в Україні, особливо там в Києві сьогодні вночі, 
– сказала Костюк. 

Зазначимо, що 2 липня Росія атакувала Київ десятками безпілотників, крилатих та балістичних ракет різних типів. За повідомленням ДСНС України, ввечері у четвер кількість загиблих складає 25 осіб.

Марта Костюк: що далі?

На стадії третього кола Марта зустрінеться з американкою Еммою Наварро. Цей матч відбудеться в суботу 4 липня.

Зазначимо, що Костюк втретє у кар'єрі вийшла до третього кола Вімблдону, де на цій стадії вона поступалась у 2024-му та 2025 роках. Якщо друга ракетка України дійде до чвертьфіналу, то претендуватиме на вхід у першу десятку світового рейтингу за підсумком турніру.

Після Вімблдону Марта Костюк зіграє у Канаді, де 1 серпня стартує турнір серії WTA 1000. Змагання пройдуть у Торонто.

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