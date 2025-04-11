Ефектний ейс Костюк у матчі проти "нейтралки" визнали найкращим ударом березня: відео

Марта Костюк у березні брала участь у "тисячнику" в Маямі. У третьому колі турніру WTA колишня перша ракетка України зустрілась із "нейтральною" Анною Блінковою.

Матч завершився перемогою української тенісистки. Протистояння із росіянкою Марта закінчила ефектним ейсом, за що отримала визнання, повідомляє 24 канал із посиланням на пресслужбу WTA.

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Познущалась з росіянки

Матч між Мартою Костюк та Анною Блінковою відбувся 23 березня. Ефектний удар експершої ракетки України у грі проти "нейтралки" викликав захоплення серед чималої кількості фанатів та був визнаний найкращим у березні за версією WTA

Марта Костюк виконала ефектну подачу з-під руки, яку Блінкова не змогла прийняти. Удар у виконанні української тенісистки приніс їй перемогу над росіянкою – 2:0 за сетами.

Ефектний удар Марти Костюк: дивіться відео

Нагадаємо, що у наступному раунді Марта Костюк вилетіла з "тисячника" у Маямі. Українська тенісистка поступилась представниці Сполучених Штатів Америки Джессіці Пегулі – 2:6, 3:6.