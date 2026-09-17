Костюк без бою пройшла у чвертьфінал Гвадалахари: наступна гра дасть шанс проти Швьонтек

Марта Костюк не може дебютувати на турнірі серії WTA 500. Щоправда, для української тенісистки перші змагання після US Open складаються якомога краще.

Друга ракетка України незаплановано отримала додатковий день відпочинку під час свого візиту до Мексики. Про її участь у турнірі серії WTA 500 розповідає 24 Канал.

Чому Костюк ще не зіграла у Гвадалахарі

Українська тенісистка отримала перший номер посіву під час змагань, які у календарі стоять одразу після закінчення Відкритого чемпіонату США-2026.

Згідно чинного регламенту, Марта пропустила перше коло та мала розпочати турнірний шлях одразу з етапу 1/8 фіналу. Щоправда, у середу, 16 вересня, її суперниця по другому колу, американка Тейлор Таунсенд, знялась з турніру.

Що далі очікує на Костюк

Марта Костюк без боротьби вийшла у чвертьфінал, який відбудеться 17 вересня за мексиканським часом. Там українка поміряється з переможницею гри між Кайлою Дей з США та "нейтральною" Людмилою Самсоновою.

У випадку виходу до півфіналу Марта набере щонайменше 195 очок до світового рейтингу, які дозволять їй обійти польку Ігу Швьонтек та стати дев’ятою ракеткою світу.

Нагадаємо, що навіть попри поразку в 1/8 фіналу US Open, Марта Костюк за підсумками американського мейджора піднялася у чільну десятку рейтингу WTA.