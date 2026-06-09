Костюк ухвалила рішення не повертатися на корт після важкої поразки на Ролан Гаррос

Марта Костюк несподівано відмовилася від виступу на престижному турнірі в Лондоні. Українська тенісистка отримала травму після Ролан Гаррос.

Після історичного півфіналу Відкритого чемпіонату Франції Марта Костюк не зможе одразу розпочати трав'яний сезон. Друга ракетка України була змушена змінити свої плани через ушкодження, яке завадить їй вийти на корт у Лондоні, пише "Суспільне Спорт".

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Що відомо про травму Костюк?

12-та ракетка світу Марта Костюк знялася з турніру серії WTA 500 Queen's Club, який стартував у Лондоні. У вівторок, 9 червня, українка мала провести матч першого кола проти британської тенісистки Міки Стойсавлевич, яка посідає 288-ме місце у світовому рейтингу.

Втім, участь Костюк у змаганнях була скасована через травму щиколотки правої ноги. Через відмову українки її місце в основній сітці отримала хорватка Донна Векич, яка потрапила на турнір у статусі лакі-лузера.

Коли українка повернеться на корт?

Наразі невідомо, наскільки серйозним є ушкодження та чи вплине воно на подальші виступи української тенісистки під час трав'яної частини сезону. Команда Костюк поки не повідомляла орієнтовних термінів відновлення.

Нагадаємо, нещодавно Марта провела один із найкращих турнірів у кар'єрі. Українка дісталася півфіналу Ролан Гаррос-2026, де поступилася майбутній чемпіонці змагань Міррі Андрєєвій.

Попри поразку, Костюк завершила ґрунтовий сезон із вражаючою переможною серією та найкращим результатом на турнірах Grand Slam.