Прокляття росіянки: Марта Костюк уп'яте поспіль програла одній і тій самій суперниці

Марта Костюк не змогла пробитися до півфіналу турніру WTA 500 у Гвадалахарі. Українка поступилася "нейтральній" росіянці Людмилі Самсоновій у трьох сетах.

Костюк проводила свій перший повноцінний матч на мексиканському харді. Перед чвертьфіналом українська тенісистка мала лише одну зіграну партію, адже стартове коло пропустила, а її наступна суперниця Тейлор Таунсенд знялася зі змагань, передає 24 Канал.

Костюк – Самсонова 6:4, 2:6, 5:7

Поєдинок проти Самсонової тривав 2 години 30 хвилин. Початок зустрічі склався для Марти невдало – вона одразу віддала свою подачу, але швидко зробила зворотний брейк.

Обидві тенісистки багато помилялися, а в кінцівці партії Костюк отримала єдиний сетбол на подачі суперниці та одразу його реалізувала. Українка забрала перший сет із рахунком 6:4.

Втім, у другій партії ситуація кардинально змінилася. Самсонова повела 4:0, тоді як Костюк ніяк не могла знайти свою гру. Українка скоротила відставання до двох геймів, але врятувати сет не змогла – 2:6.

Однією з головних причин став великий відсоток невимушених помилок Марти. Лише у другій партії українка припустилася 24 таких похибок.

Мала перевагу 4:2, але не втримала перемогу

Вирішальний сет перетворився на справжню боротьбу. Якість тенісу при цьому залишалася нестабільною, а помилки продовжували виникати в обох спортсменок.

Костюк вдалося зробити брейк у шостому геймі та вийти вперед 4:2. Здавалося, що українка отримала необхідну перевагу для перемоги, однак розвинути успіх їй не вдалося.

Самсонова відігралася, а в кінцівці саме представниця Росії, яка виступає у нейтральному статусі, виявилася сильнішою. Костюк програла вирішальний сет 5:7 і завершила виступи у Гвадалахарі.

За матч Марта виконала три ейси, допустила шість подвійних помилок і зробила чотири брейки. Самсонова ейсів не подала, шість разів помилилася на подачі та реалізувала шість брейкпойнтів.

Це була п'ята очна зустріч тенісисток – Костюк досі жодного разу не перемагала Самсонову.

Поразка також позбавила Марту можливості піднятися на дев'яту позицію світового рейтингу та обійти польку Ігу Швьонтек.