Неймовірна Марта Костюк зачарувала публіку стильним образом на вечірці у Мексиці

Марта Костюк невдовзі виступить на престижному турнірі WTA 500 у Мексиці. Перша ракетка України вже прибула в Меріді, де відбудуться змагання.

Українська тенісистка відвідала вечірку напередодні WTA 500. Захід відбувся для гравців, які візьмуть участь у турнірі, повідомляє 24 канал із посиланням на ВТУ.

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Розкішна Марта Костюк

Марта Костюк Марта як завжди з'явилась у розкішному образі. Перша ракетка України обрала довгу білу сукню з відкритим верхом. Чорна сумочка та босоніжки на підборах чудово доповнили ефектний вигляд дівчини.

Українська тенісистка зачарувала шанувальників, отримавши чимало приємних компліментів. "Приголомшлива Марта", "Неймовірна, неперевершена, наша красуня" – пишуть користувачі.

Марта Костюк на вечірці в Меріді / Фото Великий теніс України

Зазначимо, що Марта Костюк зіграє у першому колі турніру WTA 500 проти переможниці кваліфікації. Турнір розпочнеться у понеділок 24 лютого.

До цього перша ракетка України взяла участь на WTA 1000 в Дубаї. Тоді Марта Костюк дійшла до 1/16 фіналу, де поступилась американській тенісистці Софії Кенін.