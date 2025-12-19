Мар'яна з подругами, – Беленюк припустив, чи змогла б депутатка Безугла перемогти Джейка Пола
- Жан Беленюк висловився щодо шансів Мар'яни Безуглої у бою із Джейком Полом, зазначивши, що це було б неетично через різницю статей.
- Він припустив, що Безугла та дві її подруги могли б конкурувати з Джейком Полом у шоу-форматі бійки.
Жан Беленюк нещодавно висловився про свою колегу у Верховній Раді України Мар'яну Безуглу. Зокрема, депутат поділився думками про те, чи змогла б вона "продати бій" із Джейком Полом.
Він також додав, що це було б не етично, адже вона жінка, а американець – чоловік. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на видання Blik.ua.
Що Беленюк сказав про Безуглу та Пола?
Народний депутат України заявив, що побачив у телеграм-каналі Безуглої – 30 тисяч підписників, отже, вона цікава людям. Він також зазначив, що є ті, хто ненавидить Флойда Мейвезера та обожнює Пола.
Тому він вважає, що нестандартними шляхами депутатка змогла б підігріти інтерес до події. Однак їй потрібно попрацювати над технікою, але коректніше, щоб чиновниця билася з жінками, а не чоловіками.
Колишній спортсмен додав, що подібне не варто порівнювати. Проте він жартома наголосив, що "Безугла та дві її подруги" могли б конкурувати з американським блогером і боксером.
В інстаграмі бачив нові віяння, коли один чоловік б'ється проти двох або трьох жінок. Це теж шоу. Тоді треба зробити так, щоб їх зрівняти – Мар'яна з двома своїми подругами проти Джейка Пола, і ми подивимося хто кого. Думаю, в такому випадку це буде, більш-менш, конкурентний бій,
– сказав Беленюк.
Нагадаємо, що Пол у ніч на 20 грудня (в Україні) битиметься проти Джошуа. Бій відбудеться у Маямі.
Що відомо про наступний бій Пола?
Поєдинок Пол – Джошуа відбудеться на арені "Kaseya Center". Початок великого вечора боксу, який транслюватиме Netflix, заплановано на 3:00 за київським часом.
Головні учасники події з'являться на рингу не раніше 5:00 ранку за Києвом. Нагадаємо, що Джошуа ввели обмеження перед боєм – його вага немає перебільшувати 111,1 кілограма.
Нагадаємо, що "Ей Джей" здобув у профі-рингу 28 перемог. Тоді як Пол влітку 2025 року переміг Хуліо Сезара Чавеса-молодшого, оформивши 12 звитягу у кар'єрі (BoxRec).
Також нещодавно Усик зробив подарунок Джошуа напередодні протистояння. Український боксер подарував вишиванку британському супертяжу.