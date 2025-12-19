Мар'яна з подругами, – Беленюк припустив, чи змогла б депутатка Безугла перемогти Джейка Пола

Жан Беленюк нещодавно висловився про свою колегу у Верховній Раді України Мар'яну Безуглу. Зокрема, депутат поділився думками про те, чи змогла б вона "продати бій" із Джейком Полом.

Він також додав, що це було б не етично, адже вона жінка, а американець – чоловік. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на видання Blik.ua.

Що Беленюк сказав про Безуглу та Пола?

Народний депутат України заявив, що побачив у телеграм-каналі Безуглої – 30 тисяч підписників, отже, вона цікава людям. Він також зазначив, що є ті, хто ненавидить Флойда Мейвезера та обожнює Пола.

Тому він вважає, що нестандартними шляхами депутатка змогла б підігріти інтерес до події. Однак їй потрібно попрацювати над технікою, але коректніше, щоб чиновниця билася з жінками, а не чоловіками.

Колишній спортсмен додав, що подібне не варто порівнювати. Проте він жартома наголосив, що "Безугла та дві її подруги" могли б конкурувати з американським блогером і боксером.

В інстаграмі бачив нові віяння, коли один чоловік б'ється проти двох або трьох жінок. Це теж шоу. Тоді треба зробити так, щоб їх зрівняти – Мар'яна з двома своїми подругами проти Джейка Пола, і ми подивимося хто кого. Думаю, в такому випадку це буде, більш-менш, конкурентний бій,

– сказав Беленюк.

Нагадаємо, що Пол у ніч на 20 грудня (в Україні) битиметься проти Джошуа. Бій відбудеться у Маямі.

Що відомо про наступний бій Пола?