Згодом у телеграм-каналі пропагандистського "Mash на волне" з'явилось відео конфіскованої квартири Олександра Усика у Криму. Росіяни дізнались детальніше про квартиру у сусіда по будинку, інформує 24 Канал.

До теми Росіяни конфіскували майно Усика у Криму, назвавши його "прихильником нацистської ідеології"

Що відомо про конфісковану квартиру Усика у Криму?

Цей неназваний сусід розповів, що квартиру українського боксера займав брат його дружини. Однак тепер нерухомість здається в оренду через його друзів, які залишились у тимчасово окупованому Криму.

Чоловік зауважив, що сім'я проживала у даній квартирі недовго.

Відео квартири Усика у Криму, які відібрали росіяни

Дана нерухомість чемпіона світу розташована в елітному районі багатоповерхівки. Цю квартиру площею 72 квадратні метри Усик отримав за перемогу на Олімпійських іграх у 2012-му році в Лондоні. Її кадастрова вартість близько 54 тисяч доларів (ринкова ціна 110 – 120 тисяч доларів).

Чому в Усика забрали майно?

Так званий голова Держради Криму Володимир Константинов у своєму телеграм-каналі розповів про націоналізацію нерухомості українського боксера. Водночас окупант не став конкретизувати щодо вигляду майна.

Ворог засудив проукраїнську позицію Усика, назвавши його "прихильником нацистської ідеології." Боксер неодноразово засуджує СВО (так у Росії називають війну в Україні) та організовує збори коштів на потреби ЗСУ.

Де зараз живе Усик?

Усик сам родом із Сімферополя, звідки виїхав за два дні до "референдуму".

Разом із родиною боксер проживає під Києвом, де має будинок. Титулований спортсмен живе із дружиною та двома доньками. Натомість сини Усика від початку великої війни живуть в Іспанії із батьками дружини Катерини.

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення росіяни окупували дім Олександра у Ворзелі.

Додамо, що нещодавно Катерина Усик допомогла закрити збір на лікування маленького Матвія.