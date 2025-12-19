Згодом у телеграм-каналі пропагандистського "Mash на волне" з'явилось відео конфіскованої квартири Олександра Усика у Криму. Росіяни дізнались детальніше про квартиру у сусіда по будинку, інформує 24 Канал.

До теми Росіяни конфіскували майно Усика у Криму, назвавши його "прихильником нацистської ідеології"

Що відомо про конфісковану квартиру Усика у Криму?

Цей неназваний сусід розповів, що квартиру українського боксера займав брат його дружини. Однак тепер нерухомість здається в оренду через його друзів, які залишились у тимчасово окупованому Криму.

Чоловік зауважив, що сім'я проживала у даній квартирі недовго.

Відео квартири Усика у Криму, які відібрали росіяни

Дана нерухомість чемпіона світу розташована в елітному районі багатоповерхівки. Цю квартиру площею 72 квадратні метри Усик отримав за перемогу на Олімпійських іграх у 2012-му році в Лондоні. Її кадастрова вартість близько 54 тисяч доларів (ринкова ціна 110 – 120 тисяч доларів).

Чому в Усика забрали майно?

Так званий голова Держради Криму Володимир Константинов у своєму телеграм-каналі розповів про націоналізацію нерухомості українського боксера. Водночас окупант не став конкретизувати щодо вигляду майна.

Ворог засудив проукраїнську позицію Усика, назвавши його "прихильником нацистської ідеології." Боксер неодноразово засуджує СВО (так у Росії називають війну в Україні) та організовує збори коштів на потреби ЗСУ.

Де зараз живе Усик?

  • Усик сам родом із Сімферополя, звідки виїхав за два дні до "референдуму".

  • Разом із родиною боксер проживає під Києвом, де має будинок. Титулований спортсмен живе із дружиною та двома доньками. Натомість сини Усика від початку великої війни живуть в Іспанії із батьками дружини Катерини.

  • Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення росіяни окупували дім Олександра у Ворзелі.

Додамо, що нещодавно Катерина Усик допомогла закрити збір на лікування маленького Матвія.