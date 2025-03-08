Матч Барселони в чемпіонаті Іспанії скасували через трагічну подію: що сталось у каталонців

Команда Гансі Фліка веде активну боротьбу за чемпіонство в Ла Лізі. Барселоні вдалось виграти шість останніх матчів чемпіонату та очолити турнірну таблицю.

Цими вихідними в чемпіонаті Іспанії 2024-2025 проходять зустрічі 27 туру Ла Ліги. На вечір суботи була винесена зустріч за участю Барселони, яка мала приймати Осасуну.

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Трагедія у каталонців

Втім матч на "Олімпійському стадіоні" та і не відбувся в зазначений термін. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Барселони, зустріч була перенесена на більш пізній термін.

Причиною стала смерть лікаря першої команди каталонців Карлеса Міньярро Гарсії. Гравці та персонал Барселони дізнались про трагічну новину перед грою, тому звернулись до організаторів щодо скасування зустрічі.

Осасуна пішла назустріч супернику. Ймовірно, гра буде відіграна в кінці квітня або на початку травня. Нагадаємо, що "блаугранас" минулого тижня перемогли Бенфіку Анатолія Трубіна, а зараз є лідером чемпіонату Іспанії.

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Підопічні Гансі Фліка випереджають Атлетіко на один бал, а Реал – на три. Що стосується Осасуни, то вона наразі на 11-ій позиції, але відставання від єврокубкової зони складає всього три бали.