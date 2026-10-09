У Москві на стадіоні "Лужніки" українські футболісти вирвали нічию (1:1) завдяки пам'ятному голу Андрія Шевченка. Колишній захисник збірної України Володимир Микитин брав участь в історичному поєдинку та свого часу розповів про зустріч, повідомляє Sport.ua.

Який вигляд мав Путін після голу Шевченка

На поєдинку був присутній російський диктатор Владімір Путін, який тоді очолював уряд. На його очах Андрій Шевченко на 88-й хвилині забив легендарний гол у ворота збірної Росії, змусивши замовкнути трибуни московського стадіону.

Микитин у пам'ятному матчі на 4-й хвилині замінив форварда Сергія Скаченка. Він пригадав цікавий епізод, який трапився після завершення поєдинку. Тоді у роздягальню до футболістів збірної України завітали Путін та мер Москви Лужков.

Коли ми після фінального свистка прийшли до роздягальні, то в кожному кріслі лежали іменні годинники з написом: "Від мера Москви". А невдовзі до роздягальні зайшов Володимир Путін, який був прем'єр-міністром Росії. Запам'яталось, що він був маленького зросту. Привітав нас з перемогою, але фізіономія в нього була дуже кисла,

– розповів Микитин.

Гол Шевченка у ворота Філімонова: дивіться відео

Зазначимо, що протистояння України з Росією завжди були принциповими та виходили за рамки спорту. Російська пропаганда вже тоді намагалася принизити досягнення українського футболу. За кожної нагоди вони переконували, що рівень їхньої збірної та клубів набагато вищий.

Проте все вирішилося на футбольному полі. У першому матчі відбору Євро-2000 збірна України перемогла Росію з рахунком 3:2, а в другому вирвала нічию (1:1).