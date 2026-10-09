В Москве на стадионе "Лужники" украинские футболисты вырвали ничью (1:1) благодаря памятному голу Андрея Шевченко. Бывший защитник сборной Украины Владимир Микитин принимал участие в этом историческом матче и в свое время рассказал о встрече, сообщает Sport.ua.

Как выглядел Путин после гола Шевченко

На поединке присутствовал российский диктатор Владимир Путин, который тогда возглавлял правительство. На его глазах Андрей Шевченко на 88-й минуте забил легендарный гол в ворота сборной России, заставив замолчать трибуны московского стадиона.

Микитин в памятном матче на 4-й минуте заменил форварда Сергея Скаченко. Он вспомнил интересный эпизод, который случился после завершения поединка. Тогда в раздевалку к футболистам сборной Украины пришли Путин и мэр Москвы Лужков.

Когда мы после финального свистка пришли в раздевалку, то в каждом кресле лежали именные часы с надписью: "От мэра Москвы". А вскоре в раздевалку зашел Владимир Путин, который был премьер-министром России. Запомнилось, что он был маленького роста. Поздравил нас с победой, но физиономия у него была очень кислая,

– рассказал Микитин.

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Отметим, что противостояние Украины с Россией всегда были принципиальными и выходили за рамки спорта. Российская пропаганда уже тогда пыталась унизить достижения украинского футбола. При каждом удобном случае они убеждали, что уровень их сборной и клубов намного выше.

Однако все решилось на футбольном поле. В первом матче отбора Евро-2000 сборная Украины победила Россию со счетом 3:2, а во втором вырвала ничью (1:1).