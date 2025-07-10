У матчі Ліги чемпіонів футболіст грав у футболці з намальованим номером: курйозне відео

У вівторок, 8 липня, стартував перший кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів-2025/2026 з футболу. В одному з поєдинків на цій стадії валлійський Нью-Сейнтс удома приймав македонську Шкендію.

Команди не визначили сильнішого, зігравши внічию з рахунком 0:0. Під час цього матчу стався доволі неординарний епізод, який вже облетів мережу, повідомляє 24 Канал.

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Непересічний момент у грі ЛЧ

Наприкінці першого тайму 27-річний нападник господарів Рорі Холден отримав ушкодження. Внаслідок нього його ігрова форма забруднилася кров'ю.

Через це арбітр поєдинку попросив гравця з Північної Ірландії залишити поле для надання йому медичної допомоги, а також змінити футболку. І тоді виявилося, що в команди немає запасної форми з прізвищем Холдена.

Щоб не залишатися в меншості персонал валлійського клубу проявив креатив. Футболісту знайшли чисту футболку й на ній звичайною кульковою ручкою написали 18 – ігровий номер форварда.

Як Рорі Холдену на місці зробили нову форму: дивіться відео

Зазначимо, що футболіст дограв перший тайм у цій формі, а на другу половину зустрічі вийшов уже в повноцінному звичайному комплекті з надрукованим номером і своїм прізвищем. Всього Рорі Холден провів на полі 80 хвилин, після чого його замінили.

Довідка. Матч-відповідь між командами відбудеться 15 липня у Скоп'є. Він розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Україну в Лізі чемпіонів буде представляти Динамо. Київський клуб розпочне свій шлях у турнірі з другого кваліфікаційного раунду.