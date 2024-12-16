У неділю, 15 грудня, відбулося манчестерське дербі між Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед. Перемогу здобули "червоні дияволи" з рахунком 1:2, пише 24 канал з посиланням на The Sun.

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Під час матчу помер вболівальник

Одному з фанатів Манчестер Сіті стало погано прямо на трибуні. На місце події викликали медиків, які намагалися врятувати чоловіка.

На жаль, чоловіка врятувати не вдалося. Про це також повідомив офіційний сайт "містян".

Довідка. Під час матчу 4-го туру Ліги чемпіонів між Баварією та Бенфікою вболівальнику стало погано. Лікарі змогли стабілізувати його стан на місці.

Відзначимо, що наразі Манчестер Сіті посідає п'яту позицію в турнірній таблиці АПЛ. А от Манчестер Юнайтед розташувався на 13-му місці.

Наступний матч "містяни" зіграють проти Астон Вілли 21 грудня.