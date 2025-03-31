У матчі НБА сталася масова бійка із сімома вилученнями: відео махачу

У понеділок, 31 березня, відбулися поєдинки чергового туру регулярного чемпіонату НБА. В одному з них Міннесота Тімбервулвз удома приймала Детройт Пістонс.

Цей матч видався надзвичайно емоційним. У ньому вирували неабиякі пристрасті, які переросли в сутичку наприкінці другої чверті, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bleacher Report.

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Непересічна подія в НБА

В одному з епізодів гравець гостей Рон Голланд порушив правила проти Наза Ріда. Між ними почалася словесна перепалка, після якої відбулася бійка, в якій взяли участь навіть тренери.

Провокувати баскетболістів "Тімбервулвз" почав Айзея Стюарт. Врешті-решт після махачу судді вилучили сімох учасників – гру не змогли продовжити п’ятеро гравців і двоє тренерів.

Детройт залишився без свого наставника Джей Бі Бікерстаффа, а також без Айзеї Стюарта, Рона Голланда та Маркуса Сессера. Міннесота ж втратила Наза Ріда, Донте Дівінченцо та помічника головного тренера Пабло Пріджіоні.

Дивіться відео з бійкою в матчі Міннесота Тімбервулвз – Детройт Пістонс

До слова. Протягом цього поєдинку судді зафіксували 12 технічних фолів – це найбільший показник у НБА з 2005 року.

Зазначимо, що Міннесота Тімбервулвз здобула перемогу з рахунком 123:104, відігравши 16-очкове відставання, яке було вже в першій чверті. Наразі команда посідає сьоме місце в турнірній таблиці Західної конференції, а Детройт Пістонс розташовується на п'ятій позиції у Східній.