Український клуб проведе матчі єврокубків без гостьових фанатів: що сталося

Олександрія за підсумками сезону-2024/2025 забезпечила собі участь у єврокубках. Вона розпочне свій шлях з другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

Першим суперником "срібного" призера УПЛ у відборі стане Партизан. Обидва матчі між українським і сербським клубом будуть проведені без гостьових уболівальників, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Олександрії.

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Чому діятимуть обмеження для фанатів?

Поєдинки відбудуться 24 липня в польському Катовіце та рівно через тиждень у Белграді. На ці матчі було вирішено не продавати квитки фанатам гостей через питання безпеки.

Таке рішення було прийнято організаторами турніру та обома клубами після всебічного аналізу питань безпеки. З метою забезпечення порядку та уникнення ризиків, гостьовим уболівальникам не буде дозволено відвідувати ці поєдинки,

– йдеться у заяві Олександрії.

Зазначимо, що вже другий сезон поспіль український клуб гратиме проти Партизана без гостьових уболівальників. Минулого року з сербами зустрічалось київське Динамо, яке декласувало суперника за сумою двох матчів з рахунком 9:2.

До слова. Україну в Лізі конференцій представляє два клуби. Поліссю у другому кваліфікаційному раунді протистоятиме андоррська Санта Колома.

Нагадаємо, що напередодні відбулося жеребкування третього кола кваліфікації ЛК, де своїх потенційних суперників дізналися представники УПЛ.