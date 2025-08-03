Кумедна ситуація трапилася на матчі міжнародного юнацького турніру з хокею у Чехії. Головною дійовою особою поєдинку стала мама одного з хокеїстів, яка вирішила провчити суддів за "неякісний" арбітраж.

На міжнародному юнацькому хокейному турнірі Summer Lions Cup у Празі відбувся матч між командами Ice Mammoth та United Selects. За рахунку 9:0 на користь Ice Mammoth мати одного з гравців вибігла на лід, щоб висловити рішучу незгоду із суддівством, пише 24 Канал з посиланням на CNN Prima NEWS.

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Мама хокеїста стала популярною завдяки відео

Програючи суперникам хокеїсти United Selects почали частіше фолити, за що опинялися на лавці штрафників. Це не сподобалося мамі одного з гравців.

Попри відсутність ковзанів, вона вибігла на лід, де у різкій формі висловила свої претензії. Одному із суддів довелося її виштовхувати з майданчика.

Втім, це її не заспокоїло. Жінка продовжувала сперечатися із суддями та членами команд. Свою промову вона супроводжувала демонстрацією непристойних жестів.

Розлючена мама кидається на суддю: дивіться відео

Курйозне відео швидко стало популярним у мережі. На сторінці у фейсбуці воно зібрало майже мільйон переглядів за одну добу.

Раніше повідомлялося, що Міжнародна хокейна асоціація не згадала російських хокеїстів після фіналу Кубка Стенлі.