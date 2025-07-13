У п'ятницю, 12 липня, відбувся бейсбольний поєдинок ліги МЛБ (Major League Baseball), в якому зустрічалися Сіетл Марінерс та Детройт Тайгерс. Матч відвідав колишній форвард Ванкувера та Анахайма Раян Кеслер, пише 24 Канал з посиланням на Daily Faceoff.
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Колишній хокеїст підкорив публіку на бейсболі
В одному з епізодів поєдинку відбивач Сіетла відправив м'яч на трибуни, де знаходився колишній хокеїст. Кеслер не розгубився, а ефектно спіймав м'яч та повернув його на поле. Увесь цей час Раян в одній руці тримав пляшку пива.
Цей момент потрапив на відео, яке розійшлося соціальними мережами. Спортивні вболівальники одразу впізнали дворазового учасника Матчу всіх зірок НХЛ. Колишній форвард продемонстрував дивовижну реакцію, зачарувавши своїми впевненими діями.
Відео з Раяном Кеслером
Що відомо про Раяна Кеслера
- Раян Кеслер виступав у НХЛ упродовж 15 сезонів. На його рахунку 258 закинутих шайб та 315 результативних передач.
- Кеслер набрав 573 очок в 1001 грі регулярного чемпіонату за Ванкувер та Анахайм.
- Він також зіграв 101 гру у плей-оф Кубка Стенлі, закинувши 24 шайби та зробивши 41 результативну передачу.
- Його найкращі сезони припали на 2009/10 та 2010/11 роки, коли він набрав 75 та 73 очок відповідно.
- Кеслер востаннє грав у сезоні 2018/19, але офіційно не завершив хокейну кар'єру.