В пятницу, 12 июля, состоялся бейсбольный поединок лиги МЛБ (Major League Baseball), в котором встречались Сиэтл Маринерс и Детройт Тайгерс. Матч посетил бывший форвард Ванкувера и Анахайма Райан Кеслер, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Faceoff.

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Бывший хоккеист покорил публику на бейсболе

В одном из эпизодов поединка отбивающий Сиэтла отправил мяч на трибуны, где находился бывший хоккеист. Кеслер не растерялся, а эффектно поймал мяч и вернул его на поле. Все это время Райан в одной руке держал бутылку пива.

Этот момент попал на видео, которое разошлось по социальным сетям. Спортивные болельщики сразу узнали двукратного участника Матча всех звезд НХЛ. Бывший форвард продемонстрировал удивительную реакцию, очаровав своими уверенными действиями.

Видео с Райаном Кеслером

Что известно о Райане Кеслере