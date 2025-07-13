В пятницу, 12 июля, состоялся бейсбольный поединок лиги МЛБ (Major League Baseball), в котором встречались Сиэтл Маринерс и Детройт Тайгерс. Матч посетил бывший форвард Ванкувера и Анахайма Райан Кеслер, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Faceoff.
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Бывший хоккеист покорил публику на бейсболе
В одном из эпизодов поединка отбивающий Сиэтла отправил мяч на трибуны, где находился бывший хоккеист. Кеслер не растерялся, а эффектно поймал мяч и вернул его на поле. Все это время Райан в одной руке держал бутылку пива.
Этот момент попал на видео, которое разошлось по социальным сетям. Спортивные болельщики сразу узнали двукратного участника Матча всех звезд НХЛ. Бывший форвард продемонстрировал удивительную реакцию, очаровав своими уверенными действиями.
Видео с Райаном Кеслером
Что известно о Райане Кеслере
- Райан Кеслер выступал в НХЛ на протяжении 15 сезонов. На его счету 258 заброшенных шайб и 315 результативных передач.
- Кеслер набрал 573 очков в 1001 игре регулярного чемпионата за Ванкувер и Анахайм.
- Он также сыграл 101 игру в плей-офф Кубка Стэнли, забросив 24 шайбы и сделав 41 результативную передачу.
- Его лучшие сезоны пришлись на 2009/10 и 2010/11 годы, когда он набрал 75 и 73 очков соответственно.
- Кеслер последний раз играл в сезоне 2018/19, но официально не завершил хоккейную карьеру.