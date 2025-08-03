На международном юношеском хоккейном турнире Summer Lions Cup в Праге состоялся матч между командами Ice Mammoth и United Selects. При счете 9:0 в пользу Ice Mammoth мать одного из игроков выбежала на лед, чтобы выразить решительное несогласие с судейством, пишет 24 Канал со ссылкой на CNN Prima NEWS.

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Мама хоккеиста стала популярной благодаря видео

Проигрывая соперникам хоккеисты United Selects начали чаще фолить, за что оказывались на скамейке штрафников. Это не понравилось маме одного из игроков.

Несмотря на отсутствие коньков, она выбежала на лед, где в резкой форме выразила свои претензии. Одному из судей пришлось ее выталкивать с площадки.

Впрочем, это ее не успокоило. Женщина продолжала спорить с судьями и членами команд. Свою речь она сопровождала демонстрацией непристойных жестов.

Разъяренная мама бросается на судью: смотрите видео

Курьезное видео быстро стало популярным в сети. На странице в фейсбуке оно собрало почти миллион просмотров за одни сутки.

Ранее сообщалось, что Международная хоккейная ассоциация не упомянула российских хоккеистов после финала Кубка Стэнли.