Німецький гранд планує повернути чемпіона світу, який оголосив про завершення кар'єри

Матс Хуммельс отримав неочікуваний варіант з продовженням кар'єри. Досвідчений німецький захисник може покинути італійську Рому.

Хуммельс близький до повернення у рідну Бундеслігу. Титулований німецький клуб має наміри підписати центрбека, попри те, що він оголосив про відхід з футболу, пише 24 канал із посиланням на BuliNews.

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Хто зацікавився Хуммельсом

Боруссія Дортмунд планує повернути Матса Хуммельса. Причина у тому, що "джмелі" шукають заміну Ніко Шлоттербеку, який порвав меніск та вибув до кінця поточної кампанії.

У зв'язку з травмою основного захисника німецький гранд планує посилити оборону досвідченим центрбеком Роми. Очікується, що Хуммельс виступить на Клубному чемпіонаті світу 2025 року.

"Джмелі" планують підписати короткостроковий контракт з легендою німецького футболу.

До слова. Клубний чемпіонат світу розпочнеться 15 червня та завершиться 13 липня 2025 року. Місце проведення турніру Сполучені Штати Америки.

Зазначимо, що у складі дортмундської Боруссії Матс Хуммельс провів 14 сезонів. За цей час німецький центрбек зіграв у 508 матчах та відзначився 38 голами.

Раніше Матс Хуммельс оголосив про завершення кар'єри наприкінці поточного сезону. Наразі німець виступає за італійську Рому, його контракт "вовками" закінчується влітку 2025 року.