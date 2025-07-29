Від початку повномасштабної війни багато українських спортсменів стали на захист Батьківщини. Серед них вихованець закарпатського футболу Матвій Бобаль.

Під час виконання бойового завдання Матвій Бобаль отримав поранення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на UA-Football.

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Українського форварда поранили на передовій

За інформацією джерела, Матвія Бобаля мобілізували до лав Збройних сил України у 2024 році. Колишній нападник потрапив до складу 225 окремого штурмового полку. Він входив до підрозділу, який займався евакуацією поранених бійців.

Нещодавно група потрапила під ворожий обстріл. З восьми бійців живими залишилися лише двоє, в тому числі Бобаль. Ексфутболіст отримав контузію та осколкові поранення обох рук та ноги.

Наразі його життю нічого не загрожує. Матвій переніс операцію та нині перебуває на лікуванні у Запоріжжі.

Матвія Бобаля поранено на фронті / фото UA-Football

Ігрова кар'єра Бобаля

Матвій Бобаль є вихованцем закарпатського футболу. Під час футбольної кар'єри захищав кольори українських та закордонних клубів.

У складі Кримтеплиці та Ігросервіса двічі ставав найкращим бомбардиром Першої ліги за підсумком сезонів 2006/07 (16 м'ячів) і 2007/08 (24 м'ячі).

У 2009 році у складі студентської збірної України виграв "золото" Універсіади.

Після окупації Росією Криму два роки жив на півострові, де грав за ТСК-Таврія та Бахчисарай.

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