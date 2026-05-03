Молодий талант Динамо випередив зірку Барселони і став найефективнішим нападником у світі

Матвій Пономаренко стрімко увірвався на найвищий рівень українського футболу, видавши серію результативних матчів за Динамо і національну збірну. Виявилося, що досягнення нападника має світовий масштаб.

Міжнародний центр спортивних досліджень СIES порахував, скільки голів та асистів в середньому роблять за матч гравці у категорії U-21. Українець впевнено очолив рейтинг, випередивши навіть одного з найдорожчих футболістів світу.

Яку ефективність демонструє Матвій Пономаренко?

За підрахунками експертів, у 50 найкращих внутрішніх футбольних чемпіонатах Пономаренку серед молодих гравців не має рівних за перерахунком результативних дій на ігровий час.

У середньому українець робить 1,07 голів або асистів за один поєдинок. Навіть зірковий Ламін Ямаль із Барселони не встигає за темпами форварда Динамо – 1,01 гольової дії за матч.

Цікаво, що Матвій Пономаренко і Ямаль – єдині у рейтингу, хто зміг перевищити одиницю. У списку є ще один представник УПЛ – Кауан Еліас із донецького Шахтаря, який посідає 7-ий рядок. Потрапити до числа найкращих могли лише ті молоді таланти, хто провів на полі у цьому сезоні більше 720 хвилин, тобто хоча б 8 повних ігор.

Які показники має цього сезону Матвій Пономаренко?

За даними Transfermarkt, з урахуванням молодіжної першості України, у Пономаренка у сезоні 2025/2026 усього 28 ігор і 22 забитих м'ячі при 2 асистах.

В УПЛ показник форварда складає 11 голів у 13 матчах, він відзначається в середньому кожну 81 хвилину на полі.

Пономаренко дебютував за збірну України у провальному для нашої команди матчі плей-оф відбору на чемпіонат світу зі Швецією, де забив єдиний гол підопічних Реброва на 90-ій хвилині.

Динамо пропонувало молодому таланту новий поліпшений контракт, але він відмовився вести переговори, поки не завершиться сезон.

3 травня у Пономаренка є можливість відкрити лік забитим м'ячам в українському "Класичному": Динамо зіграє із Шахтарем у матчі 26-го туру УПЛ.