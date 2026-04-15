Молодий бомбадир Динамо зухвало відреагував на пропозицію нового контракту

Навесні нападник Динамо Матвій Пономаренко змусив говорити про себе всю футбольну Україну. Після бомбардирської серії із 9 поспіль матчів з голами за клуб і збірну постало питання про поліпшення його контрактних умов.

За інформацією інсайдера Ігоря Бурбаса, форвард отримав від керівництва київської команди відповідну пропозицію щодо нового контракту. Проте відповіль стала для босів Динамо справжнім шоком.

Дивіться також Скандал у матчі Динамо – Карпати: легенда клубу розніс суддів і виніс вирок УПЛ

Чи продовжить Пономаренко контракт з Динамо?

Чинна угода футболіста з клубом розрахована до грудня 2028 року. Попри тривалий період чинності, у Динамо вирішили, що настав час зафіксувати трудові відносини з гравцем надовше, водночас нагородивши його за результативність.

Ігор Бурбас стверджує, що у проєкті нового контракту не було передбачено значного підвищення зарплати Матвія Пономаренка, хоча він міг сподіватися на 5-10% додаткового доходу.

Але 20-річний футболіст відхилив таку пропозицію, заявивши, що йому потрібно зосередитися на футболі. Повернутися до переговорів про продовження контракту нападник хоче не раніше, ніж після завершення нинішнього сезону.

Які досягнення Пономаренка у цьому сезоні?

Пономаренко наразі посідає перше місце у перегонах бомбардирів Української Прем'єр-ліги. Усього за 11 ігор у нього 9 забитих м'ячів – так само як у Пилипа Будківського і Фаала Бабукара, але зі значно меншим показником хвилин на гол.

Пономаренко дебютував у складі збірної України у матчі плей-оф відбору на чемпіонат світу зі Швецією, забивши гол престижу команди Реброва на останній хвилині.

Після своєї видатної бомбардирської серії із 9 матчів поспіль із забитими м'ячами Пономаренко одружився, а також потрапив у скандал через безвідповідальне водіння автівки: він їхав на Bentley зі швидкістю 245 кілометрів на годину. Відео порушення правил гравець сам виклав у соцмережі, але після суспільного резонансу видалив, а клуб відреагував дисциплінарною розмовою.