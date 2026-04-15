Молодой бомбадир Динамо дерзко отреагировал на предложение нового контракта

Весной нападающий Динамо Матвей Пономаренко заставил говорить о себе всю футбольную Украину. После бомбардирской серии из 9 подряд матчей с голами за клуб и сборную встал вопрос об улучшении его контрактных условий.

По информации инсайдера Игоря Бурбаса, форвард получил от руководства киевской команды соответствующее предложение по новому контракту. Однако ответ стал для боссов Динамо настоящим шоком.

Смотрите также Скандал в матче Динамо – Карпаты: легенда клуба разнес судей и вынес приговор УПЛ

Продолжит ли Пономаренко контракт с Динамо?

Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до декабря 2028 года. Несмотря на длительный период действия, в Динамо решили, что пришло время зафиксировать трудовые отношения с игроком дольше, одновременно наградив его за результативность.

Игорь Бурбас утверждает, что в проекте нового контракта не было предусмотрено значительного повышения зарплаты Матвея Пономаренко, хотя он мог надеяться на 5-10% дополнительного дохода.

Но 20-летний футболист отклонил такое предложение, заявив, что ему нужно сосредоточиться на футболе. Вернуться к переговорам о продлении контракта нападающий хочет не раньше, чем после завершения нынешнего сезона.

Какие достижения Пономаренко в этом сезоне?

Пономаренко пока занимает первое место в гонке бомбардиров Украинской Премьер-лиги. Всего за 11 игр у него 9 забитых мячей – так же как у Филиппа Будковского и Фаала Бабукара, но со значительно меньшим показателем минут на гол.

Пономаренко дебютировал в составе сборной Украины в матче плей-офф отбора на чемпионат мира со Швецией, забив гол престижа команды Реброва на последней минуте.

После своей выдающейся бомбардирской серии из 9 матчей подряд с забитыми мячами Пономаренко женился, а также попал в скандал из-за безответственного вождения автомобиля: он ехал на Bentley со скоростью 245 километров в час. Видео нарушения правил игрок сам выложил в соцсети, но после общественного резонанса удалил, а клуб отреагировал дисциплинарным разговором.